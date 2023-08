Geen Tour, maar wel Vuelta voor Bauke Mollema

Thomas (8) wordt na de wedstrijd geïnterviewd, vader Bauke Mollema kijkt trots toe. Foto: Rieks Oijnhausen

Nadat Bauke Mollema deze zomer voor het eerst in dertien jaar niet in actie kwam in de Tour de France, maakte zijn werkgever Lidl-Trek dinsdag bekend dat de Groninger wel van start gaat in de Vuelta a España, die aanstaande zaterdag gaat beginnen.

Nadat Mollema in juni te horen kreeg dat hij de Tour niet zou rijden, richtte de geboren Groninger zich vrijwel meteen op andere koersen: de Ronde van Wallonië, de Clásica San Sebastián en de Vuelta. In Wallonië reed Mollema een top-10 klassering (8). In San Sebastián wist Mollema, voor het eerst in elf deelnames, niet in de top-10 te rijden. Mollema won de klassieker in 2016.

Mollema is de enige Nederlander die een ‘lousy t-shirt’ kreeg van Lidl-Trek voor de Vuelta. Antwan Tolhoek, die ook in dienst rijdt van de Amerikaanse wielerploeg, mag niet meedoen aan de drieweekse ronde door Spanje die zaterdag van start gaat in Barcelona.