Geen marathon over zuidelijke ringweg? “Het is zo jammer dat het gesprek niet wordt gevoerd”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een marathon via de zuidelijke ringweg. Het gemeentebestuur ziet het in 2024 niet zitten, maar initiatiefnemer Elske Dijkstra geeft niet op. Volgens haar is het een unieke kans, op een bijzonder moment, om Groningen op de kaart te zetten.

“Volgend jaar is het project Ring Zuid klaar”, vertelt Dijkstra. “Hoe mooi zou het dan zijn als je een marathon organiseert waarbij je over de zuidelijke ringweg rent, via de verdiepte ligging? Een unieke beleving. Het plan is twee jaar geleden bedacht, en het kan rekenen op veel enthousiasme. Verschillende partijen willen meefinancieren en ook de bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de bouw van de zuidelijke ringweg zijn enthousiast. Ik vind het jammer dat de gemeente afhaakt, en ik begrijp het ook niet.”

Marathon zuidelijke ringweg

De marathon zou gehouden moeten gaan worden op 8 september 2024. De marathon van 42 kilometer en 195 meter zou behalve de zuidelijke ringweg ook de binnenstad, het Noorderplantsoen, Zernike en Kardinge moeten gaan aandoen. Men gaat uit van 10.000 deelnemers. Behalve een hele marathon is er ook een halve marathon, een tien en vijf kilometer en een KidsRun.

Gemeente ziet verschillende risico’s

De gemeente laat weten dat er serieus naar de plannen is gekeken. Echter zijn er verschillende risico’s op tafel komen te liggen. Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van de stad, maar ook wat de consequenties zijn als de planning van de ringweg niet gehaald wordt en er zijn zorgen over grote bezoekersstromen. Verschillende raadsfracties zijn daags na de mededeling van het gemeentebestuur in de pen geklommen. Aanvankelijk zou het onderwerp tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces behandeld worden, maar vanwege een overvolle agenda is het debat verplaatst naar september.

“Jammer dat er niet een gesprek wordt gevoerd”

Dijkstra: “Wij hebben ook niet stilgezeten. Wij hebben het gemeentebestuur om opheldering gevraagd, en onlangs kwam er een schriftelijke reactie. En wat me dan van het hart moet is dat er heel veel constateringen worden gedaan, die niet kloppen. Als organisatie hebben wij een concept-route aangeleverd waar de marathon langs zou kunnen lopen. Daar is nooit een gesprek over geweest. Terwijl de gemeente het OV-Bureau en de hulpdiensten wel om advies heeft gevraagd. Ook wordt er bijvoorbeeld gesproken over bezoekers in de verdiepte ligging van de ringweg. Maar dat gebied blijft voor bezoekers afgesloten. En omdat het gesprek niet is aangegaan hebben we bijvoorbeeld ook niet kunnen zeggen dat als een marathon een bepaald punt gepasseerd is, dat die weggedeelten vervolgens weer open kunnen. Ik vind het jammer. Doordat je niet om tafel gaat, wordt er een besluit genomen op basis van foute aannames.”

“Afronding van de zuidelijke ringweg aangrijpen voor een bijzonder evenement”

De gemeente laat tegelijkertijd weten dat een marathon in 2025 wel tot de mogelijkheden behoord. “Ik vind dat een gemiste kans. De bedoeling is dat deze marathon op 8 september gehouden gaat worden. De ringweg is dan klaar, of is bijna klaar. Je kunt het beschouwen als een soort feest. Het zou toch super leuk zijn als we de afronding van dit grote project aangrijpen voor een bijzonder evenement? Waarbij je weet dat alle partijen die bij de ringweg betrokken zijn, dit ook zien zitten. Ik weet niet of ik die partijen warm kan houden tot 2025, waarbij men hier dan niet meer aan het werk is.”

Jaarlijkse traditie

Wat Dijkstra betreft wordt het ook een jaarlijkse traditie. “In Nederland heb je een aantal bekende en grote marathons. Neem Rotterdam, neem Amsterdam. Stel dat het organiseren van deze marathon lukt, dan heb je een aantal jaren nodig om een naam op te bouwen. Sowieso willen we gaan voor een jaarlijkse traditie. Eenmalig is zonde omdat je investeringen doet. En daarmee zeg ik niet dat we jaarlijks via de zuidelijke ringweg willen lopen. Je kunt de route dan ook via het Zuiderplantsoen laten lopen, dat dan wat verder ontwikkeld is.”

“Ik hoop dat het licht alsnog op groen gaat”

Een evenement dat Groningen op de kaart zet, dat mensen in beweging brengt, daarbij zou je verwachten dat het breed omarmd wordt: “Dat was ook onze gedachte. En ik hoor ook heel veel enthousiasme. Niet alleen in mijn eigen kring. Het sluit ook aan bij de ambities van het gemeentebestuur om meer, grote evenementen naar Groningen te halen. Dus ik hoop dat het licht alsnog op groen gaat, dat het enthousiasme omarmd gaat worden, en dat we vooral het gesprek aan gaan. Want er worden nu dingen gezegd, die niet kloppen. Het zou toch fantastisch zijn als bekende lopers jonge kinderen gaan enthousiasmeren om ook te gaan hardlopen?”