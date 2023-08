Geen extra treinen naar Groningen en duurdere treinkaartjes: “Bizar en teleurgesteld”

Foto: Rob Dammers - Zenderen NSR ICMm 4204 naar Den Haag, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98535062

Ondanks verwoede pogingen van de provincies Groningen en Drenthe om twee extra sneltreinen te laten rijden tussen Groningen en Zwolle komen deze treinen er niet. De staatssecretaris vindt dat niet nodig. Wel gaat vanaf januari de prijs van de treinkaartjes met 3,5% omhoog. Dit tot grote onvrede van de politiek.

“We zijn teleurgesteld”, reageert Statenlid Bas de Boer van GroenLinks. “Het is treurig om te zien dat er vanuit Den Haag zo weinig aandacht is voor een goede bereikbaarheid van Noord-Nederland. Onze inwoners hebben recht op structureel, betrouwbaar en betaalbaar openbaar veroer. Het is ontzettend jammer dat daar niet naar geluisterd wordt.”

Hans de Waard (SP): “Treinen tussen Groningen en Zwolle zitten regelmatig vol”

Hans de Waard van de SP sluit zich daar bij aan. “Ik reis regelmatig zelf met de trein van Groningen naar Zwolle. Wat ik zie is dat deze treinen behoorlijk vol zijn. Ik moet bijvoorbeeld vaak staan. Dat is ook precies de reden waarom de provincies twee extra sneltreinen wilden: omdat het in de huidige treinen zo druk is. Ik vind het heel vreemd dat de staatssecretaris daar nu van zegt dat het niet nodig is. En het is niet het enige dat speelt. Op het traject tussen Groningen en Zwolle, met name bij Meppel, zijn er vrij regelmatig storingen. Ik kan niet begrijpen waarom de staatssecretaris hier niet in gaat investeren. Iemand kiest voor het openbaar vervoer. Je geeft als reiziger een vervoerder het vertrouwen. En dan is het heel vervelend dat dit vertrouwen geschonden wordt door een dienstverlening die niet biedt wat je mag verwachten.”

Vervoersbedrijf Arriva wilde graag de extra treinen tussen Groningen en Zwolle gaan rijden. Het bedrijf kreeg van de staatssecretaris nul op het rekest. Arriva liet maandag weten in beroep te gaan. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

“Marktwerking op het spoor zien wij niet zitten”

Vervoersbedrijf Arriva zag het ook helemaal zitten. Zij lieten afgelopen maanden weten de extra sneltreinen wel te willen rijden. Daar wilde het bedrijf eventueel ook eigen materieel voor inzetten. Ook dit plan schoof de staatssecretaris van tafel. Ze wil geen wildgroei op het spoor. Daar is De Waard het wel mee eens. “Verschillende vervoerders op één traject is niet de oplossing. Mensen die bij de verkeerde OV-zuil inchecken, onduidelijkheden, wij zien dat niet zitten. Sowieso zien wij de marktwerking op het spoor niet zitten. Bij marktwerking gaat het alleen maar om geld. Terwijl het moet gaan om de reizigers, om goed en betrouwbaar openbaar vervoer. En wij willen dat dit ook weer onder overheidsvleugels komt. Dat wij aan de knoppen kunnen draaien wat er moet gebeuren.”

Bas de Boer (GroenLinks): “Openbaar vervoer moet gezien worden als een nutsvoorziening”

De Boer gaat daar deels in mee. “Het alleenrecht voor de NS heeft twee kanten. Aan de ene kant zijn we blij dat het Noorden geen proeftuin voor marktwerking op het spoor wordt. Bereikbaarheid is een basisrecht en openbaar vervoer moet gezien worden als een nutsvoorziening, niet als een winstgevende markt. Tegelijkertijd ziet een marktpartij als Arriva wél de kansen voor meer en betere verbindingen in het Noorden, net zoals deze vervoerder regionale spoorlijnen in het Noorden weer tot bloei heeft weten te brengen. Lijnen waar de NS niks in zag. Dit besluit zorgt daarom voor een dubbel gevoel.”

Treinkaartjes worden in januari 3,5 procent duurder. Deze prijsstijging komt bovenop de reguliere verhoging. Foto: André Huitenga

“Prijsverhogingen van treinkaartjes zijn een bizar besluit”

En dan zijn er nog de treinkaartjes. Want de staatssecretaris heeft aan de NS toestemming gegeven om de prijs van kaartjes in januari met 3,5 procent te verhogen. Die prijsstijging komt bovenop de jaarlijkse reguliere verhoging. In 2026 mag de NS nogmaals de prijs met 3,5% verhogen. De Boer noemt het een bizar besluit: “Als je de klimaatcrisis en armoede tegen wilt gaan, dan is prijsverhoging werkelijk een bizar besluit. Men doet dit om het openbaar vervoer in de spits minder druk te krijgen. Dit richt zich op mensen die het kunnen betalen of flexibel om kunnen gaan met hun werktijden, maar veel werkenden hebben deze luxe niet. Zij worden nu gestraft zonder dat ze een alternatief hebben, terwijl het de trein nog minder aantrekkelijk maakt.”

Hans de Waard (SP): “Waar het over moet gaan is betaalbaar en kwalitatief openbaar vervoer”

Ook De Waard is boos: “Het leven wordt op alle terreinen steeds onbetaalbaarder. Wat we zien is dat het reizen met de trein duurder en duurder wordt. Terwijl we op dit moment al één van de duurste ov-netwerken ter wereld hebben. Het is heel goed dat we deze trend gaan keren, dat we eens niet bovenaan een lijstje staan. Wat ik zojuist al zei, marktwerking leidt tot situaties waarbij alles met een geldmotief wordt aangevlogen, terwijl het moet gaan om betaalbaar en kwalitatief openbaar vervoer. Ik bedoel Wouter Koolmees, de president-directeur van de NS, die kan wel wat salaris inleveren.”

“Meer zeggenschap over het openbaar vervoer”

De Waard vertelt verder: “Als het aan ons ligt dan wordt het openbaar vervoer een belangrijk thema tijdens de aanstaande verkiezingen. Wij willen meer zeggenschap krijgen over de inrichting van het openbaar vervoer. Minder treinen en duurdere treinkaartjes staat haaks op wat wij willen. Met onze fractie in Den Haag gaan we alles in het werk stellen om dit tegen te houden. En mochten we in november een mooie verkiezingswinst boeken, dan beloof ik dat de reiziger die heel bewust voor het openbaar vervoer kiest, op ons kan rekenen. Wij willen meer zeggenschap over het ov.”