Gasberaad maant Tweede Kamer tot blijvende steun voor Groningen na val kabinet

Foto Joris van Tweel Versterking Ten Post

Het Groninger Gasberaad ‘vertrouwt erop’ dat de Tweede Kamer zich ook na de val van het kabinet Rutte IV blijft inzetten voor een stabiele en constructieve aanpak van de situatie in Groningen.

Dat schrijft het Gasberaad dinsdag in een brief aan de Kamer. Met de brief spoort de belangenorganisatie voor aardbevingsslachtoffers in Groningen de Kamer aan om de plannen van het afgetreden kabinet voor de provincie niet controversieel te verklaren. Als de Kamer het dossier Groningen ‘controversieel’ acht, zou dat kunnen betekenen dat de plannen die het kabinet maakte na de Parlementaire enquête gaswinning Groningen niet (allemaal) mag uitvoeren. Na het zomerreces beslist de kamer waar het demissionaire kabinet zich niet meer mee bezig mag houden.

‘Cruciaal dat versterking en schadeafhandeling niet vertragen’

“Wij zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen van de val van het kabinet voor de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen”, schrijft het Gasberaad. “Het is cruciaal is dat deze belangrijke kwestie geen vertraging oploopt en dat de reeds gemaakte afspraken nauwgezet worden nagekomen.”

De Kamer moet daarom haar verantwoordelijkheid nemen en zich, ook nu het kabinet is afgetreden, blijven inzetten voor Groningen, aldus het Gasberaad: “Wij vertrouwen erop dat de Tweede Kamer zich blijft inzetten voor een stabiele en constructieve aanpak van de situatie in Groningen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de beloften aan de bewoners worden waargemaakt en dat de regio eindelijk het rechtvaardige herstel krijgt waar het al lange tijd op wacht.”

Vertrouwen in Vijlbrief

Het Gasberaad schrijft vertrouwen te hebben in de reactie van staatssecretaris Vijlbrief, die na de val van het kabinet al liet weten dat (ondanks de demissionaire status van het kabinet) de voortgang van de aanpak van Groningen wordt gewaarborgd: “Wij willen dan ook ons vertrouwen uitspreken in het voortzetten van deze essentiële inspanningen. De veiligheid en het welzijn van de bewoners van Groningen staat immers voorop.”