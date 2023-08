Fracties vragen opheldering over misbruik met kamerverhuur

Foto: Ecco van Oosterhout

Zes raadsfracties willen van het gemeentebestuur weten of in Groningen ook sprake is van misbruik met kamerverhuur.

Het gaat om de fracties van de PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Student & Stad en PvdD. Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat het puntensysteem voor woninghuur massaal omzeild wordt, door groepscontracten in plaats van individuele contracten te sluiten met huurders.

Voor veel inwoners van Groningen is het moeilijk om een passende woning te vinden. Dat geldt ook voor studenten. Velen van hen zijn dan ook geneigd om de soms malafide huurvoorwaarden die pandjesbazen stellen te accepteren.

In het puntensysteem is vastgelegd hoeveel huur een verhuurder maximaal mag vragen voor een kamer. Door groepscontracten in plaats van individuele contracten af te sluiten met bewoners, wordt slechts één bewoner ‘hoofdhuurder’ en vervalt het puntensysteem. In Amsterdam en Groningen is zo’n constructie verboden. In Amsterdam wordt het verbod echter niet nageleefd.

De zes fracties willen van het stadsbestuur weten of het verbod in Groningen wel wordt nageleefd. Volgens het Steunpunt Huren is het niet mogelijk om te handhaven, omdat de vergunningen al verleend zijn. De zes fracties willen weten of het college bereid is, samen met het Steunpunt tot nieuwe handhavingsmogelijkheden te komen.