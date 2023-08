Foto’s – Drieëndertigste editie Noorderzon van start

Foto: Johannes Rienks

De lampjes hangen, de drankjes zijn koud en alle voorstellingslocaties zijn open. Donderdagmiddag vond de aftrap plaats van de 33e editie van het Noorderzon Festival.

Rond de speelweide, in de ‘containerhub’ en in Calisto (het nieuwe Podium op Zuid) begonnen donderdagmiddag de eerste voorstellingen, films en tours. Ook het ‘spraaklab’ van de RUG ontving haar eerste bezoekers.



In het Grand Theatre en op de andere speellocaties in het Noorderplantsoen gingen kort na 19.00 uur de eerste voorstellingen en optredens van start, met voornamelijk muziek op de andere ‘grotere’ locaties in het Noorderplantsoen. Theatervoorstellingen vonden in de avonduren voornamelijk plaats op de kleinere podia in het park en op de ‘satellietlocaties’ buiten het Noorderplantsoen.



Voor vaste bezoekers van het festival was het op sommige momenten wel even wennen, door de andere indeling en de extra locaties die zijn toegevoegd. De organisatie sprak hier woensdag al over met deze omroep. Meer informatie over alle optredens is te vinden op deze website. Het festival duurt nog tot volgende week zondag.



Jullie kunnen weer hoor! Het fijnste en meest magische festival, in het altijd heerlijke Groningen, is weer van start! <3 Groetjes vanaf @noorderzonnl!!! pic.twitter.com/Ru3XRS9Yj1 — Nicole Temmink (@NicoleTemmink) August 17, 2023