Fossielen kijken in de nieuwe vloer van het UMCG

Foto: UMCG

Wie sinds vorige week omlaag kijkt naar de vloer voor de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het UMCG zou zomaar een fossiel van een half miljard jaar oud kunnen spotten.

De fossielen in de tegels zijn een ‘meevaller’, zo stelt tegelzetter Louis van Meggelen op de website van het ziekenhuis. Normaal gesproken gaan de tegels met fossielen erin voor flink geld van de hand. “Maar bij ons zaten ze toevallig in het krat. Waarschijnlijk heeft de leverancier ze over het hoofd gezien. Een geluk voor het UMCG.”

De fossielen zijn Orthoceras, langwerpige weekdieren met een schelp als uitwendig kalkskelet. Volgens de tegelzetter zijn ze voorouder van de huidige pijlinktvis. Ze zijn na 500 miljoen jaar onder grote druk veranderd in steen. Deze steen wordt nu ontgonnen uit steengroeves in Zweden. “‘Het UMCG wilde tegels met een natuurlijke uitstraling, daarom is er gekozen voor deze natuurstenen tegels. Ik heb deze gelegd bij de hoofdingang, voor afdeling MKA, want zulke unieke tegels verdienen een prominente plek, zodat veel mensen de fossielen van ruim 50 centimeter kunnen bewonderen.”

Een volledig artikel over de tegels is te vinden op de website van het ziekenhuis.