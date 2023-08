Fongersplaats genomineerd voor Steenbreektrofee

Foto: GrunnDak via Operatie Steenbreek

De Fongersplaats, een appartementencomplex aan de gelijknamige straat in de stad, is genomineerd voor de Steenbreektrofee van dit jaar. De VvE maakt kans op de prijs voor de vergroening van het grote, versteende dakterras van het gebouw.

Afgelopen voorjaar is een daktuin aangelegd. De komende jaren zal de tuin vol groeien. De bewoners hebben het dakterras gemaakt in samenwerking met het bedrijf GrunnDak en een kunstenaar.

Of de Fongersplaats de Steenbreektrofee wint voor haar groene dakterras wordt op woensdag 11 oktober bekendgemaakt tijdens de Nationale Groendag in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

De Stichting Steenbreek reikt de prijs dit jaar voor de zevende keer uit. De prijs is bedoeld voor innovatieve projecten, waarbij groen en water op een praktische manier worden benut.