Florian Krüger verhuurd door FC Groningen aan Eintracht Braunschweig

Afgelopen zomer kwam Krüger over van Arminia Bielefeld. Foto: FC Groningen

Florian Krüger vertrekt tijdelijk bij FC Groningen. De Duitser wordt voor één seizoen verhuurd aan Eintracht Braunschweig, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. Binnen de huurdeal is een optie tot koop opgenomen.

Krüger kwam vorige zomer over van het Duitse Arminia Bielefeld. Zijn eerste, en dus laatste seizoen was geen gemakkelijke voor de aanvaller. Tijdens het degradatiejaar voor FC Groningen speelde Krüger onder trainer Frank Wormuth bijna alles. Toen de trainer na veertien competitiewedstrijden werd ontslagen, maakte de Duitser steeds minder minuten onder trainer Dennis van der Ree.

Tijdens het trainingskamp ter voorbereiding op dit seizoen gaf Krüger aan dat het een lastige periode is geweest. “We hebben geprobeerd erover te praten, maar ik heb uiteindelijk geen antwoord gekregen waarom ik niet speelde. We zaten niet op hetzelfde niveau. Net zoals in het normale leven heb je soms dat je geen goede relatie hebt met iemand.”

Eerder vanmiddag hintte de Duitse club al op de komst van Krüger:

Einde transfermarkt nadert

Peter Vollmann, directeur bij Eintracht Braunschweig, is blij met de komst van Krüger. “Op 24-jarige leeftijd brengt Florian veel met zich mee waar wij op zoek naar zijn. Hij heeft veel Bundesliga- en tweedeklasse-ervaring. Daarnaast kan hij met zijn robuustheid, snelheid, techniek en veelzijdigheid op verschillende posities uit de voeten en zal hij onze aanval erg verbeteren.

Krüger had graag een duo willen vormen met spits Kevin van Veen, maar trainer Dick Lukkien kiest dus voor andere spelers binnen zijn selectie. FC Groningen lijkt ondertussen grotendeels uitgewinkeld te zijn op de transfermarkt en richt zich voornamelijk op het vertrek van een aantal spelers. Nederlandse clubs hebben tot en met vrijdag om hun selectie te versterken.