Flitsbezorgdienst Getir vertrekt uit Groningen. Dat laat het bedrijf weten na berichtgeving in Het Parool.

De reden dat men in Groningen stopt heeft te maken met de beperkte klandizie. Behalve in Groningen stopt het bedrijf ook in Breda, Delft, Eindhoven, Leiden en Tilburg. In Amsterdam blijft men wel actief, maar daar wordt gesneden in het aantal magazijnen. In Amsterdam wil de gemeente de flitsbezorgdienst verplaatsen van de woonwijken naar industriegebieden. Dit omdat omwonenden overlast ervaren van de bedrijven.

Getir, dat ‘breng’ betekent, is een Turks bedrijf dat in 2015 is opgericht en binnen tien minuten de online bestelde boodschappen bij je thuis brengt. Woensdag maakte het bedrijf bekend zich terug te trekken uit zeventien van de 23 steden in Duitsland. In juni kondigde het bedrijf zijn vertrek aan uit Frankrijk, Spanje en Portugal, in juli volgde Italië. De reden om de markt te verkleinen is om investeerders terug te kunnen betalen. Getir wil actief blijven in Turkije, Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten en dus in Amsterdam.