Fietsfestival op Drafbaan tijdens tiende editie Bauke Mollematocht

Bauke Mollema tijdens de start van de naar hem vernoemde fietstocht in 2022 - Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Drafbaan beginnen ruim duizend wielerliefhebbers vanaf even voor negenen zaterdagochtend in groepen aan de tiende editie van de Bauke Mollematocht. De profrenner van team Lidl-Trek geeft zelf het startschot en trapt daarmee ook het Fietsfestival af, wat tegelijk met de tiende editie van de Bauke Mollematocht plaatsvindt.

Voor de Bauke Mollematocht zijn er dit jaar twee routes met een afstand van 90 en 120 kilometer. Mollema zelf rijdt de kortste afstand mee. Voor het eerst zijn er dit jaar ook de Bauke Mollema Jeugdrondes voor jonge wielrenners in verschillende categorieën. De Jeugdrondes vinden plaats op de Drafbaan tussen 09:30 en 14:30 en zijn bedoeld voor aangemelde wielrennertjes met een licentie en een aanmelding.

Tegelijk met de Bauke Mollematocht, die dit jaar voor de tiende keer wordt gehouden, vindt ook het Fietsfestival plaats op de Drafbaan. Voor dit evenement staan verschillende fietsgerelateerde activiteiteiten op het programma, waaronder een kinderfietsroute, een pumptrack en twee fietsparcours waarop kinderen veiliger kunnen leren fietsen. Volwassenen kunnen hun fietshart ook ophalen, met onder meer een fietssimulator, waarin men kan ervaren wat er gebeuren kan bij afleiding in het verkeer. Daarnaast is zijn er begeleide fietstochten in en om de Stad Groningen. Daarnaast is er een inzamelpunt voor oude kinderfietsen en kun je je fiets laten nakijken door de ANWB.

Het Fietsfestival is zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur te bezoeken op de Drafbaan in het Stadspark.