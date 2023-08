Fietsersbond vraagt zich af waarom afsluiting Blauwbrugje al ruim een maand duurt

Blauwbrugje, foto Jan K Berends.

Het Blauwbrugje, tussen de wijk Vinkhuizen en Zernike, kan al ruim een maand niet gebruikt worden. Dit tot onvrede van de Fietsersbond.

“Sinds eind juni kan de brug over het Reitdiep niet meer gebruikt worden door fietsers en voetgangers”, laat de Fietsersbond weten. “Hoe lang gaat deze afsluiting nog duren? Inmiddels duren de problemen al een maand?” De Fietsersbond stelt de vraag ook vanwege de start van de KEI-week. Volgende week begint in de stad de Kommissie Eerstejaars Introductie, waarbij verspreid door de stad verschillende activiteiten en evenementen plaatsvinden, waaronder op Zernike.

Volgens de gemeente Groningen kampt de brug met een kapotte motor. Eind juni is de motor van de brug doorgebrand. Een nieuw onderdeel, waarmee het euvel verholpen kan worden, is besteld, maar de levering laat nog even op zich wachten. De gemeente maakt ook een vergelijking met de Trompbrug, waar ook een motor was doorgebrand. De problemen bij deze brug zijn inmiddels verholpen. In deze brug zit echter een ander type motor dan die het Blauwbrugje aandrijft.