Fietser zwaargewond bij aanrijding, automobilist rijdt door

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Kraneweg is zondagochtend een fietser zwaargewond geraakt. De automobilist is na het ongeluk doorgereden.

Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur op de kruising met de Friesestraatweg. “Het slachtoffer raakte bij het ongeluk zwaargewond”, vertelt een politiewoordvoerder. “De persoon is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is doorgereden. Korte tijd later hebben we in de omgeving van de Kraneweg een voertuig aangetroffen. De vermoedelijke bestuurder is weggevlucht, en wij zijn op zoek naar hem.” Nieuwsfotografen laten weten dat de auto is gevonden in de Wassenberghstraat.

Via Burgernet werd daarbij ook de hulp van de inwoners ingeroepen. Via het actiebericht liet de politie weten op zoek te zijn naar een persoon die tussen de 20 en 25 jaar oud is, hij (donker) getint, heeft kort, donker haar, heeft een baardje. Ten tijde van de aanrijding droeg hij een grijs windjack, een zwart T-shirt en zwarte schoenen. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.