Fietsendief en koper betrapt door camera’s in Oosterstraat

Foto: natefarr via Pixabay

In de Oosterstraat zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen aangehouden op verdenking van fietsendiefstal en -heling.

Dat laat Gerard de Jonge van het politieteam Groningen-Centrum vrijdagochtend weten. Volgens de chef van het basisteam werden de dief (46) en de ‘heler’ (19) aangehouden, nadat ze via de beveiligingscamera’s werden gespot.

De teamchef geeft tegelijk nog een paar tips om diefstal van fietsen te voorkomen en tegen te gaan: framenummer noteren, dubbel slot, doe aangifte of bel bij heterdaad 112. Daarnaast is, als iemand zijn of haar fiets kwijt is, even om de hoek kijken soms een optie. Sommige fietsendieven laten hun roofwaar soms even afkoelen in de buurt, om er zeker van te zijn dat ze niet met een lokfiets van de politie te maken hebben.