FC Groningen weet niet te winnen van Willem II

Foto: Arend Jan Wonink

Na een zeer teleurstellend verlies afgelopen maandag tegen Jong FC Utrecht (1-0) Moesten de spelers van FC Groningen zich afgelopen zondag tegen Willem II zien te revancheren. Trainer Dick Lukkien stuurde een team het veld op wat maar liefst op 5 plaatsen was gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen maandag. Dit lukte echter niet, het bleef 0-0.

De eerste helft begon voor de Groningers best goed met een aantal dreigende aanvallen die niet leidde tot echte schotkansen. Daarna verzande FC Groningen in slordigheden waardoor het niet tot echte kansen kwam. Niet dat Willem II veel beter was maar deze kreeg wel de grootste kans toen na ongeveer een half uur Max de Waal de bal op de paal schoot. Aan het eind van de eerste helft kreeg Groningen nog wel een kansje toen Kevin van Veen werd weggestuurd maar het lukte de spits niet om de bal voorbij keeper Smits te schieten.

Na de rust was Groningen echt beter dan Willem II en leek een tijd lang de 1-0 in de lucht te hangen. Kansen waren er voor Van Veen en Postema maar beide wisten het net niet te vinden. Lukkien bracht met Lien en Emeran twee debutanten in de ploeg. Maar ook deze twee aanvallers wisten niet te scoren.

Daardoor bleef de stand 0-0 en heeft Groningen na 3 wedstrijden pas 4 punten. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen Oss.