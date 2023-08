FC Groningen speelt gelijk in laatste oefenwedstrijd

Foto: UserBWA - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116481724

Over zes dagen begint voor FC Groningen het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioendivisie. Zaterdag vond de laatste oefenwedstrijd plaats. In Zwolle werd met 0-0 gelijkgespeeld.

In het MAC³PARK-stadion in Zwolle begon trainer Dick Lukkien met de ploeg die komende vrijdag in grote lijnen ook gaat aantreden tegen Jong Ajax. FC Groningen begon sterk aan de wedstrijd. Dit resulteerde direct in een mogelijkheid voor Thom van Bergen, maar doelman Mike Haubtmeijer doorzag het plan en redde de situatie. Korte tijd later was Van Bergen opnieuw betrokken bij een grote kans. Hij zette voor op Kevin van Veen, die de bal tegen de paal schoot.

In het restant van de eerste helft kwamen zowel Groningen als Zwolle niet tot het creëren van kansen. Voor Lukkien was het aanleiding om in het begin van de tweede helft te wisselen. Laros Duarte en Paulos Abraham werden naar de kant gehaald om plaats te maken voor Jorg Schreuders en Daleho Irandust. Toch was het Zwolle dat in het begin van de tweede helft een stempel probeerde te drukken. Dit leidde tot een aantal schoten op doel, maar heel gevaarlijk werd het niet. De eindstand werd uiteindelijk op 0-0 bepaald.

De wedstrijd FC Groningen tegen Jong Ajax begint komende vrijdag om 20.00 uur.