FC Groningen snakt naar start Keuken Kampioen Divisie: ‘Het wordt moeilijk slapen vannacht’

FC Groningen maakt zich op voor de start van de Keuken Kampioen Divisie. Morgenavond speelt de ploeg van trainer Dick Lukkien de eerste competitiewedstrijd tegen Jong Ajax. In een bijna uitverkochte Euroborg wordt er om 20:00 afgetrapt.

De spelers van de FC snakken naar de competitiestart. “Eindelijk”, zegt verdediger Radinio Balker. “Zo’n voorbereiding is altijd mooi als je begint met een nieuw seizoen, maar je wilt eigenlijk direct naar het echte werk. Ik ben blij dat we daar nu aan gaan beginnen.”

“Ik denk dat het moeilijk slapen wordt vannacht”, grapt middenvelder Leandro Bacuna. “Het is een mooi moment. Ik heb een beetje met de supporters gesproken. Die zijn er klaar voor. Het is tijd om te schitteren.”

Trainer Dick Lukkien vindt het lastig om te zeggen waar FC Groningen staat qua ontwikkeling. “Ik ben daar erg benieuwd naar. In de voorbereiding zijn we te wisselvallig geweest. We zijn aan de weg aan het timmeren. Het niveau en de fitheid nemen toe. Morgen moeten we kijken hoe we ervoor staan.”

“Het is een hele grote eer”

Leandro Bacuna tekende begin deze maand een tweejarig contract bij FC Groningen. De 31-jarige middenvelder was transfervrij en trainde al een poosje mee met de eerste selectie. Bacuna gaf toen aan het aanvoerderschap wel te zien zitten. Begin deze week bracht de FC naar buiten dat Bacuna daadwerkelijk de band mag dragen vanaf de wedstrijd tegen Jong Ajax. “Het is een hele grote eer om de leider van deze ploeg te mogen zijn. Ik moet een voorbeeld binnen en buiten het veld zijn. Dat is voor mijzelf een hele grote opdracht.”

Voor Lukkien is de wedstrijd van morgen ook speciaal. “Ik voel nu al dat die spanning opborrelt. Dat moet morgen tot een enorme eruptie leiden. Ik heb er zin in, omdat ik zie dat er weer heel veel kaarten zijn verkocht. Mensen spreken mij ook met dat ze zin hebben om die wedstrijd te komen kijken.”