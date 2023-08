FC Groningen op plek vier qua boetes van KNVB in jaren na corona

Foto: Jorrit Tempels

FC Groningen staat op plek vier van Nederland als het gaat om het totale aantal euro’s aan sancties die de KNVB de afgelopen twee jaar aan de club heeft opgelegd. Volgens de NOS moest de club in de afgelopen twee jaar ruim veertigduizend euro overmaken aan de voetbalclub voor wanordelijkheden door het publiek tijdens wedstrijden.

Naast de ruim 42.000 euro boete heeft FC Groningen nog 7.500 euro aan voorwaardelijke sancties boven het hoofd hangen. Vuurwerk afsteken zorgde, net als bij de meeste andere clubs, voor het grootste aandeel in de opgelegde boetes. FC Groningen loopt ook in de pas als het gaat om de plek waar de incidenten werden gepleegd: thuiswedstrijden.

FC Groningen staat volgens de NOS in een opvallend rijtje van relatief kleine voetbalclubs die de grootste boetebedragen moesten incasseren, aangevoerd door PEC Zwolle.

Het afgelopen seizoen zorgde voor de grootste lastenpost voor FC Groningen in de twee gemeten jaren. Vuurwerk gooien tijdens de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard zorgde in november vorig jaar voor tienduizend euro boete. Na een voorwaardelijke sanctie (7.500 euro) voor eenzelfde incident in Rotterdam bij Excelsior in januari kreeg de club vijfduizend euro boete voor het gooien van voorwerpen op het veld tijdens de bekerwedstrijd in eigen huis tegen SV Spakenburg. Daarbij werd ook een speler geraakt. De boze spelers die eind januari het veld op kwamen tijdens de thuiswedstrijd tegen Cambuur bezorgden FC Groningen opnieuw een sanctie van tien mille.