FC Groningen mag United-jongeling Emeran overnemen

Foto via Manchester United

FC Groningen mag Noam Emeran overnemen van Manchester United. Meerdere Britse media laten weten dat de club uit de Engelse stad een transfer niet in de weg zal staan, maar wel een doorverkoopclausule heeft bedongen.

De twintigjarige vleugelspeler heeft te veel concurrentie bij United om een vaste waarde te worden binnen de hoofdmacht van coach Erik ten Hag, ondanks zijn goede spel tijdens de voorbereiding. Daarom mag Emeran nu vertrekken om elders op het seniorenniveau te spelen.

Sinds zijn komst naar Engeland in 2019 heeft de Frans Rwandese Emeran voornamelijk in de jeugd- en tweede elftallen van United gespeeld. Clubs uit heel Europa wilden Emeran op huurbasis vastleggen. Maar de 20-jarige Emeran komt nu hoogstwaarschijnlijk permanent over naar Groningen. United profiteert wel mee als de Fransman wordt doorverkocht, via een speciale clausule zijn klaarliggende contract in Groningen.