FC Groningen begint competitie prima met 4-1 zege op Jong Ajax

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen is vrijdagavond het nieuwe voetbalseizoen in de Eerste Divisie, oftewel de KKD, goed begonnen met een 4-1 overwinning op Jong Ajax.

In een gelijk opgaande beginfase liet het eerste doelpunt vrij lang op zich wachten. In de 32e minuut kopte de Duitse centrale verdediger Marco Rente een corner hard in, tot vreugde van de bijna uitverkochte Euroborg. Ajax gaf vervolgens goed partij en doelman Michael Verrips moest enkele keren ingrijpen.

In de 55e minuut zorgde spits Romano Postema voor de 2-0, wederom na een corner. Doelman Charlie Setford van Jong Ajax werkte de hoekschop slecht weg, waarna Postema op de doellijn met het hoofd kon scoren. Omdat enkele ‘supporters’ vervolgens een aantal plastic bekers op het geld gooiden, leidde scheidsrechter Martijn Vos de spelers tijdelijk naar de kleedkamer.

Na een oponthoud van zo’n tien minuten werd de wedstrijd hervat. Jong Ajax werd vrijwel niet gevaarlijk meer. Tomas Suslov zette de thuisploeg op 3-0 na een prima schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Na precies 83 minuten scoorde spits Christian Rasmussen de eretreffer voor Jong Ajax. Middenvelder Johan Hove zorgde in de 94e minuut voor de 4-1 eindstand met een schot in de uiterste hoek.

FC Groningen staat voorlopig – voor wat het waard is – aan kop in de Eerste Divisie, samen met Roda JC, dat ook met 4-1 won. Maandag over een week is Jong FC Utrecht de volgende tegenstander van FC Groningen.