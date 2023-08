FC bereikt mondeling akkoord met Bacuna, middenvelder voor twee seizoenen naar Groningen

Foto: Erwin Otten

FC Groningen heeft een mondeling akkoord bereikt met Leandro Bacuna. Als alle formaliteiten zijn afgerond zal de 31-jarige middenvelder een contract voor twee seizoenen tekenen in Groningen.

Bacuna werd geboren op 21 augustus 1991. Op 12-jarige leeftijd verhuisde hij van Velocitas 1897 naar de jeugdopleiding van de FC. In 2013 verhuisde hij naar Engeland om tot 2017 te spelen voor Aston Villa. De afgelopen zes jaar speelde hij voor Reading, Cardiff City en Watford FC. Bij Watford was Bacuna in december ingestroomd. Zijn contract liep tot het einde van het seizoen. Enkele weken geleden meldde Bacuna zich aan de poorten van de Euroborg met de vraag of hij ook mee mocht trainen om zijn conditie op peil te houden. Aan dat verzoek werd gehoor gegeven. Tegelijkertijd werd daarmee ook de deur geopend om in gesprek te gaan over een structureel en langer verblijf. Die gesprekken hebben nu geleid tot een mondeling akkoord.

“Ik heb alle opties die er waren naast elkaar gelegd en de beslissing genomen dat dit het juiste moment is om terug te keren bij de club waar het voor mij allemaal begon”, vertelt Bacuna. “Terug naar de roots, terug naar waar mijn familie nog altijd woont. Zij hebben een grote rol gespeeld in de keuze, net als alle mooie berichten die ik heb ontvangen van veel supporters. Ik heb een super goed gevoel om weer terug te zijn in Groningen.” Wanneer Bacuna zijn handtekening zet onder het nieuwe contract zal de FC de komst van de middenvelder officieel bevestigen.