Euvelgunnerbrug vanaf volgende week vrijdag weer open

Met twee grote hijskranen werden de twee nieuwe brugdelen van de Euvelgunnerbrug over het Winschoterdiep geplaatst - Foto: Johannes Rienks

Na bijna anderhalve maand aan werkzaamheden zitten de zomerwerkzaamheden aan de Euvelgunnerbrug er bijna op. Aanpak Ring-Zuid en de gemeente laten donderdag weten dat het werk de brug volgende week vrijdag klaar is.

Aan de brug is gedurende de zomerstremming flink wat verbouwd, zo stelt de gemeente Groningen. De kelder onder het viaduct is opnieuw ingericht, het nieuwe beweegbare brugdeel van de brug is geplaatst over het Winschoterdiep en de apparatuur voor de brugbediening is vervangen. Daarnaast is ook een aantal andere technische installaties geïnstalleerd en getest. Het brugdek heeft inmiddels ook een nieuwe laag asfalt.

Met de heropening gaat ook de zuidelijke ringweg weer in beide richtingen open tussen Euvelgunne en de Europaweg. De weg is sinds 14 juli afgesloten in beide richtingen. Tot komende vrijdag moet er nog omgereden worden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

Aanpak Ring-Zuid deelde donderdagmiddag een fotografische terugblik op de werkzaamheden van de afgelopen periode. Die is hier te zien.