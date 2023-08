Esther Daems over Barbie: ‘Een beetje een gekkige film’

Foto: promotieposter Pathé Groningen

De films Barbie en Oppenheimer gingen ruim twee weken geleden in première en trokken zowel landelijk als lokaal veel bezoekers naar de bioscoop.

Dat het om twee heel verschillende films gaat is duidelijk. Waarbij de ene film het moet hebben van een barbiepop, gaat de andere film over een realistisch verhaal. Volgens Esther Daems, manager van Pathé Groningen, is Barbie niet alleen zo populair omdat het over een zeer bekend merk gaat. De film bevat ook een boodschap en het is ‘een beetje een gekkige film’. Thema’s zoals feminisme spelen een grote rol in deze film en dat maakt dit werk een manifest.

1,1 miljoen bezoekers

‘De populariteit was wel verrassend, zowel voor Barbie als Oppenheimer’, vertelt Daems. De landelijke bioscoopcijfers liegen er niet om: In de eerste week waren er 540.000 bezoekers en in de tweede week tikte de teller 560.000 bezoekers aan. Een record volgens Daems.

Stakingen Acteurs

Volgens Esther is de invloed van de stakingen door acteurs in Hollywood nog niet te overzien. Daems ziet de toekomst van de filmindustrie met vertrouwen tegemoet, want de afgelopen vier jaar waren ook moeilijke tijden die ze overwonnen hebben.

Esther Daems was te gast tijdens de OOG ochtendshow: