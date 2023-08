Eigenaar wil pand Vondellaan drie jaar langer gebruiken voor studentenhuisvesting, buurt furieus

Foto: Google Maps

De eigenaar van een kantoorgebouw aan de Vondellaan 71 wil het gebouw drie jaar langer gebruiken voor studentenhuisvesting. Een vergunningsaanvraag daarvoor is ingediend. De buurt reageert furieus op het voorstel.

“Wij hebben inderdaad begrepen dat er een omgevingsvergunning is ingediend om nog eens voor drie jaar studenten op deze plek op te vangen”, vertelt buurtbewoner Ronald Bakker. “En daar zijn we niet blij mee. We zijn inmiddels ook een handtekeningenactie begonnen. We weten heel goed dat als je zo’n vergunning aanvraagt, dat het nog niet definitief is, maar we willen heel duidelijk maken dat we dit niet willen, na alles wat we in de afgelopen periode hebben meegemaakt.”

“Het past niet in deze wijk”

Het gebouw waar het over gaat was voorheen in gebruik door Verslavingszorg Noord-Nederland. In 2018 werd het in gebruik genomen voor de opvang van studenten. In het pand werden 98 kamers gerealiseerd. “In de nieuwe aanvraag gaat het om 101 kamers waar buitenlandse studenten gehuisvest gaan worden voor een periode van 36 maanden.” Bakker: “Wij ervaren veel overlast. En dan heb je het over overlast in verschillende vormen. Er zijn ook al eens klappen gevallen. Wat daar gebeurt … het past niet in deze wijk. Het botst. Het zorgt voor overlast.”

“Er is nog niks besloten”

Nathalie van der Vechte is voorzitter van de bewonersorganisatie Platform De Wijert. Ook zij is bekend met de omgevingsvergunning die is aangevraagd en de overlast die omwonenden ervaren. “Ik denk dat het heel goed is om te zeggen dat dit een vergunningsaanvraag is. Er is nog niks besloten. De gemeente zal hier op moeten reageren. Als de gemeente er mee in gaat stemmen, dan is er een periode van zes weken waarin bezwaar kan worden gemaakt.”

“Dit is voor ons wel een verrassing”

Toch heeft het besluit om de vergunning te verlengen zowel Bakker als Van der Vechte verrast. Bakker: “Men zit er nu een jaar of vijf. In de tussentijd is de vergunning al een aantal keren verlengd, maar we gingen er vanuit dat het nu wel klaar zou zijn.” Van der Vechte: “De Vondellaan wordt heringericht. Het gebied waar dit kantoorgebouw staat gaat herontwikkeld worden. De panden zouden plaatsmaken voor appartementen. Dus ja, dat nu deze vergunningsaanvraag binnenkomt, is voor ons wel een verrassing. Dat hadden wij niet verwacht.”