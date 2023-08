Eerste zwemmers Swim Challange vlak voor Dorkwerd: “Door onweer mensen even naar de kant gehaald”

Foto: 112Groningen.nl

De Groningen Swim Challange verloopt volgens schema. Volgens de organisatie worden de zwemmers die meedoen aan de UltraSwim en de Classic Swim rond het avonduur in de stad verwacht.

“Het gaat ontzettend goed”, vertelt Johan Broesder van de organisatie. “Vanochtend om 04.30 uur is in Lauwersoog de UltraSwim van start gegaan, een uurtje later begon in Zoutkamp de Classic Swim. De omstandigheden zijn prima, het Reitdiep ligt er als een spiegel bij. Op dit moment bevinden de zwemmers zich vlak voor Dorkwerd. De verwachting is dat zij rond 15.30 uur door de sluis gaan. Daarna is het nog acht kilometer tot aan de stad. Dus de finish zal rond 18.00 uur zijn.”

Bij Garnwerd werden de zwemmers even naar de kant gehaald. “Er kwam een onweersbui opzetten. Het KNMI vaardigde ook een ‘code geel’ uit. Daarop hebben we de zwemmers even naar de kant gehaald. Na een uur was de situatie weer veilig, en kon er verder worden gezwommen.” Met de Groningen Swimm Challenge wordt er geld opgehaald voor het UMCG Kanker Research Fonds. Met het geld kan er meer onderzoek worden gedaan naar het voorkomen, behandelen en genezen van kanker. Op dit moment is er al ruim 134.000 euro opgehaald.

Behalve de UltraSwim en de Classic Swim vindt er ook een City Swim plaats. In totaal doen er zaterdag ruim 220 deelnemers mee. De Swim Challange wordt voor de negende keer gehouden. Meer informatie vind je op deze website.