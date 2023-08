Economie in Groningen fors gekrompen, maar geen paniek

Foto: Provincie Groningen

De economie in de provincie Groningen is afgelopen kwartaal flink gekrompen, ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat meldt het CBS.

Het gaat om een krimp van 13 procent. In de meeste overige provincies was sprake van een lichte groei of lichte daling. De hoofdreden is de afbouw van de gaswinning in Groningen. Als de gaswinning niet was meegenomen in de cijfers, was de economie gelijk gebleven.

In Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht was sprake van 1 procent groei. In Zeeland, Overijssel en Limburg kromp de economie met ongeveer 1 procent. In de overige provincies was sprake van groei noch krimp.

Het CBS maakte vorige week bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gekrompen is ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie ook al en daarmee zitten we officieel in een recessie. Volgens mensen die het weten kunnen hoeven we ons echter geen zorgen te maken. Dat geldt ook voor de economie in Groningen.