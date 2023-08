Duurzame dinsdag met Aline Bus: limited edition hardcups

Foto: Duurzaam Groningen

Iedere derde dinsdag van de maand komt Aline Bus van Duurzaam Groningen bij ons in de studio om te vertellen over huis-tuin-en-keuken-duurzaamheid.

Tijdens deze rubriek van de OOG Ochtendshow neemt Aline Bus van Duurzaam Groningen ons maandelijks mee in het duurzame nieuws in de gemeente Groningen. Wat allemaal voorbij kan komen zijn besparingstips, kortingen, grote en kleine oplossingen voor in en rondom huis. Aline Bus is coördinator en communicatie-medewerker van het platform Duurzaam Groningen.

Energiecoach voor studenten

‘Het is KEI-week, dus deze is voor alle studenten die nu luisteren’, vertelt Bus. Je kunt je studentenhuis opgeven voor een gratis sessie met een energiecoach die je handige tips geeft om energie te besparen. Daarvoor kun je je hier aanmelden. Duurzaam Groningen werkt dit jaar samen met Noorderzon. ‘We hebben onze elektrische bakfietsen uitgeleend en we helpen mee om wegwerp plastic te verminderen met onze limited edition ‘wisselbeker’ hardcups.’ Kom je zo’n hardcup tegen tijdens Noorderzon? Deel de foto via de socials met de tag @duurzaamgroningen.nl. ‘Dat vinden we leuk om te zien.’

Duurzame Huizendag

De Duurzame Huizendag wordt op 14 oktober georganiseerd in samenwerking met Grunneger Power. Op deze dag kun je de duurzame woningen van anderen bezoeken om inspiratie op te doen voor je eigen huis. Via deze site kun je jouw woning aanmelden. ‘En voor iedereen die wil bezoeken, zet 14 oktober alvast in je agenda.’ Bewoners van de gemeente Groningen krijgen vijfentwintig euro korting op een regenton. Daarvoor kun je terecht bij deelnemende winkels in Groningen, Haren, Middelbert en Meeden.

Aline Bus was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: