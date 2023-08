Duizenden mensen gaan uit hun dak op Beethovens #9 van NNO op Lowlands

Foto: still uit video

In 2020 zou het NNO gaan optreden op het Lowlands Festival, maar de coronacrisis zette een streep door die editie. Net als in 2021. Vorig jaar werd het optreden op het allerlaatste moment gecanceld, maar zaterdag was het dan eindelijk zover. Duizenden mensen gingen in de Alpha-tent uit hun dak.

“Ik heb Beethovens Negende vaak zien uitgevoerd zien worden, maar nog nooit in zo’n entourage”, schrijft Wouter Bessels op X. “Te gek, en zoveel respect voor de dirigent. Ga er maar aan staan!” Op beelden op sociale media is te zien dat het publiek, enkele duizenden mensen, volledig uit hun dak gaan op de klanken van het NNO. Harry schrijft: “Het dak eraf met het NNO op Lowlands, wat een geweldige revanche.” Zo is te zien dat een deel van de bezoekers de polonaise liep.

Dat het concert de eerste twee keren niet door kon gaan, dat was voor een ieder nog te begrijpen. Vorig jaar zaten sommige koorleden al in de auto, toen het concert werd afgeblazen. Ook vorig jaar zou het NNO optreden op het Alpha-podium. Op hetzelfde podium zou Stromae als slotact optreden. Bij de voorbereidingen ontstonden logistieke problemen, waardoor het concert van het NNO werd afgelast. Directeur Liesbeth Kok van het NNO liet toen weten: “Dit is heel zuur, en dat nieuws dat slaat echt in als een bom. Ook omdat er de afgelopen periode zo hard geïnvesteerd is door iedereen in dit optreden.”