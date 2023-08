Droom wordt werkelijkheid voor graffitikunstenaar: “Wat we doen was twintig jaar geleden ondenkbaar”

Graffitikunstenaar Quinten van Duuren in actie in de Oosterparkwijk. Foto: eigen foto / ingezonden

Liefhebbers van streetart en graffitikunst waren afgelopen dagen in de Oosterparkwijk te vinden. In de wijk werden grote kunstwerken aangebracht op gebouwen en vond tegelijkertijd ook een Street Art Festival plaats. Quinten van Duuren was één van de artists die op dit festival aan de slag mocht.

Hoi Quinten! Volgens mij spreek ik met een hele blije kunstenaar …

“Absoluut. Een droom is werkelijkheid geworden. Een aantal maanden geleden werd ik gebeld door Peter Buring van 84Studios. Hij was door Writer’s Block gevraagd om deel te nemen aan het festival en hij zocht kunstenaars. Ik hoefde geen seconde na te denken. Iets doen voor Writer’s Block is altijd mijn grote droom geweest. In de graffitikunst is in de noordelijke provincies iets doen voor Writer’s Block het hoogste wat je kunt bereiken. Dus ja, een droom is werkelijkheid geworden.”

Wat is Writer’s Block precies?

“Zij hebben als doel om verschillende vormen van kunst in de openbare ruimte te organiseren, realiseren en cureren. Ze zijn actief in vijf provincies, en dan met name in het Noorden. De afgelopen jaren heeft dit zo’n 150 muurschilderingen opgeleverd. Eigenlijk kun je zeggen dat ze als missie hebben om ons land steeds wat kleurrijker te maken. En dan zul jij vast willen weten waarom het voor mij dan zo bijzonder is?”

Dat is best wel een goede vraag inderdaad …

“Haha. Als graffitikunstenaar ben ik al een aantal jaren actief. En dat is super leuk. Je maakt mooie kunstwerken, zoals de kans die ik vorig jaar heb gekregen om op het gebouw van Backbone, samen met verschillende collega’s, een kunstwerk aan te brengen, en je geeft workshops. Maar het gebeurt wel altijd in je eigen bubbel met mensen die je kent. Met Writer’s Block wordt heel veel talent samengebracht. Je leert andere mensen kennen. Je gaat in gesprek met andere kunstenaars, die soms ook uit het buitenland komen. En dat is leuk, omdat daarmee letterlijk deuren opengaan en nieuwe kansen ontstaan, waardoor je jezelf verder kunt ontwikkelen.

Vorig jaar kreeg Quinten de kans, om samen met collega’s, een grote mural te realiseren op het gebouw van Backbone. Foto: eigen foto / ingezonden

Hoe zag afgelopen weekend er uit?

“Waar ik voor gevraagd ben is een serie workshops die gehouden wordt in bijvoorbeeld Emmen, Assen, Leeuwarden en Groningen. Het festival in Emmen vond onlangs plaats, en was een groot succes waar veel kinderen op af kwamen. Dit weekend waren we in wijkcentrum Bij van Houten. De workshops gaf ik samen met mijn collega Jelle Albers. Ook Peter Buring was aanwezig om ons te assisteren. De workshops zijn niet alleen bedoeld voor kinderen, want met Writer’s Block richten we ons ook op ouderen, om hen hier bij te betrekken.”

Zijn ouderen hier voor te porren?

“Ik zal je eerlijk vertellen dat ik mij wel een beetje verbaasd heb. Ja, er waren veel kinderen. En dat is geweldig, en super leuk. Met spuitbussen een kunstwerk maken, dat wil ieder kind. Maar bij de deelnemers zagen we ook studenten en wat oudere inwoners. En dat is super leuk! Bij de workshop helpen we iedereen zo goed mogelijk. We bespreken wat men wil maken, we brengen een schets aan, de mensen verven het in, en wij werken het af, zodat het er goed uit ziet. In de tussentijd is er contact met de andere kunstenaars die actief waren in de wijk. Daardoor ontstond er een heel mooi samenspel, en is mijn netwerk flink vergroot.”

In de Oosterparkwijk waren dit weekend veel mensen op de been. De grote kunstwerken die op gebouwen werden aangebracht, trokken veel bekijks. Hoe verklaar je die interesse?

“Wat er dit weekend heeft plaatsgevonden, dat was twintig jaar geleden onmogelijk. Als je het hebt over graffiti: het wordt nog vaak geassocieerd met verf die illegaal wordt aangebracht op plekken waar je het niet wilt. Onlangs gebeurde het nog bij het viaduct bij de zuidelijke ringweg. Graffiti wordt geassocieerd met vandalisme en crimineel gedrag. Maar de afgelopen jaren waait er ook een andere wind. Met streetart zijn er op verschillende plekken hele mooie kunstwerken aangebracht. En dat vinden mensen mooi. Natuurlijk, het moet je smaak zijn, maar over het algemeen zijn de reacties lovend. Sterker nog: in de Oosterparkwijk werd vorig jaar een grote streetart van Dick Nanninga aangebracht. De inwoners vonden dat zo mooi, waarbij dit festival en de extra kunstwerken het resultaat zijn.”

Terwijl streetart voortvloeit uit de graffiti …

“Klopt. Er is een golfbeweging gaande waarbij deze vorm gewaardeerd en gestimuleerd wordt. In de stad vind je op verschillende plekken ondertussen mooie kunstwerken. Ik noemde Backbone al even, maar ook in Beijum en op de Zernike Campus zijn bijvoorbeeld hele mooie werken te vinden.”

Je klinkt gepassioneerd …

“Ik vind het ontzettend leuk om mensen blij te maken met mooie kunstwerken die ik maak. En ik vind het leuk om leuke dingen te doen. Dit is mijn werk, waar ik mijn geld mee verdien. Maar geld is voor mij bijzaak. Natuurlijk, ik heb het nodig om een boterham te kunnen kopen, maar dat ik doe wat mij gelukkig maakt … (korte stilte). Weet je. Ik kan het iedereen aanraden. Als je na een weekend het gevoel hebt dat je de volgende dag wéér aan het werk moet, waar je geen zin in hebt, dan zou ik je adviseren om wat anders te gaan doen. Iedereen heeft een talent, heeft een passie. En de weg daarnaar toe is misschien niet makkelijk. Maar we hebben het wel over je leven. En dan is het toch belangrijk dat je iets doet waar je blij en gelukkig van wordt? Dat je plezier haalt uit je leven? Ik heb mijn passie gevonden, en het is super leuk dat ik andere mensen daar ook blij mee kan maken.”

Het volgende Street Art Festival vindt plaats in Assen op 26 en 27 augustus. Wie de carrière van Quinten in de gaten wil houden, kan hem volgen via Instagram.