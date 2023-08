Drie schildpadjes gedumpt bij seniorenflat in Haren: ‘Kom op, neem je verantwoordelijkheid!’

De drie schildpadden in een etensbakje - Foto via Stichting Dierenopvang Groningen

Bij een appartementencomplex voor senioren aan de Laarmanhof in Haren zijn donderdagmiddag drie kleine schildpadjes gevonden in een bakje met water. Dat laten de Dierenopvang Groningen in Zuidwolde en de schildpaddenopvang in het Friese Harkema donderdagavond weten. De twee organisaties zijn op zoek naar de eigenaar.

Volgens de twee organisaties werden de reptielen donderdagmiddag gevonden door een bewoonster van de flat. De schildpaddenopvang denkt dat de beestjes er al enige tijd hebben gestaan, want echt fris was het water in het veel te kleine bakje waar de beestjes in zaten niet meer.

“Gelukkig vond een dame uit de flat de dieren”, schrijft de Schilpaddenopvang op haar Facebook-pagina. De Stichting Dierenopvangcentrum Groningen heeft ze opgehaald, om daarna naar ons te komen.”

‘Dit is beter dan in een sloot, maar kom op!’

Volgens de schildpaddenopvang maakt een dergelijke dumping vaak veel reacties los. Ook bij de opvang, die drie weken terug ook al een dumping meemaakte: “Het is beter om ze op een zichtbare plek te dumpen dan in de sloot. Maar kom op! Als je er voor kiest om een dier te nemen, heb je daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Die ben je aangegaan op het moment dat je een dier aanschaft.”

De opvang stelt dat een dier afstaan niet altijd te voorkomen is, maar vind de manier waarop dan wel belangrijk: “Doe dat dan netjes. Had ons gewoon even gebeld! Ook als je geen geld hebt, denken we altijd mee. Wat als iemand met de verkeerde intenties deze dieren had gevonden?”

Zoektocht naar eigenaren

De schildpadenopvang wil alsnog graag in contact komen met de (voormalige) eigenaar of eigenaren van de reptielen: “Zodat we wat informatie krijgen over de schildpadden. Boos worden we niet. Uitleg vinden we fijn. We hopen dan ook dat iemand iets heeft gezien of de beestjes herkend.”