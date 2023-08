Drie personen uit Euroborg gezet na gooien bier op het veld

Tijdens de voetbalwedstrijd FC Groningen – Jong Ajax zijn er vrijdagavond drie personen uit het stadion gezet nadat zij bekers met bier op het veld hadden gegooid. Dat laat de politie zaterdag weten.

FC Groningen won de wedstrijd met 4-1. Nadat Romano Postema in de tweede helft de 2-0 voor Groningen had gemaakt, werden er vanaf de tribunes bekers bier op het veld gegooid. De scheidsrechter legde daarop de wedstrijd stil. “Dit is gebeurd conform het landelijke beleid”, schrijft teamchef Gerard de Jonge van de politie op sociale media. Een wedstrijd wordt definitief stilgelegd als het daarna opnieuw gebeurd, tenzij de personen die verantwoordelijk zijn voor de actie herleid kunnen worden.

En dat is wat er vrijdagavond gebeurde. De Jonge: “We hebben drie personen snel kunnen identificeren, en vervolgens uit het stadion gezet.” Naar verluid hebben de drie personen een stadionverbod gekregen. Op sociale media zetten verschillende mensen hun vraagtekens bij de gang van zaken. Sjoerd schrijft: “Er werd geen bier het veld op gegooid. Er zijn bekers beland tussen het veld en de tribune. Los daarvan vind ik dat er op geen enkele manier sprake was van een dreiging of wangedrag. Er werd immers niets geworpen richting iemand. Maar ja, de nuance is geheel weg.” Dylan: “Je juicht en je krijgt een stadionverbod. Wat een trieste bedoeling zeg.” En iemand anders schrijft: “Vreugdebiertjes. Het was niet op iemand gericht. Stadionverbod? Echt? En jullie willen nog serieus genomen worden?”

Ook de wedstrijd in Leeuwarden tussen Cambuur en Emmen werd vrijdagavond korte tijd stilgelegd nadat er ‘vreugdebiertjes’ op het veld terecht kwamen.