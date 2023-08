Dreigende transportschaarste elektriciteit op hoogspanningsstation De Hunze

Er dreigen nieuwe problemen met het transport van elektriciteit in Groningen. Door de snelgroeiende vraag naar afname en teruglevering van stroom vanuit het hoogspanningsstation De Hunze aan de Europaweg wordt het voor grote afnemers moeilijker om nieuwe of zwaardere stroomaansluitingen te krijgen.

Dat maakte Enexis vrijdag bekend in een update over de netcapaciteit van de stroomnetbeheerder. Enexis heeft vrijdag een melding gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt over zogenoemde dreigende transportschaarste voor afname over het hoogspanningsstation.

Deze tekorten leveren nieuwe gebieden op in en rond onze gemeente, waar bedrijven die veel of meer stroom willen gaan gebruiken het moeilijker krijgen om een nieuwe of zwaardere aansluiting met transportcapaciteit te krijgen. De beschikbare netcapaciteit is volgens Enexis bijna vergeven. “Offertes voor grote aansluitingen in deze gebieden zijn nu nog één maand geldig, in plaats van de gebruikelijke drie maanden”, aldus Enexis. “We informeren bedrijven wel alvast over de mogelijkheden van congestiemanagement of flexibel vermogen.”