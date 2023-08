Dozen met konijnen aangetroffen bij Leegkerk en Blijham: “Dat mensen zo harteloos kunnen zijn”

Foto: René Perdok / Bikers for Animals

Het contrast kan dit weekend niet groter zijn voor Bikers for Animals. Op de opvanglocatie in Borgsweer werd een open dag gehouden die goed bezocht werd. Tegelijkertijd werden bij Leegkerk en Blijham dozen met konijnen aangetroffen. “Het is zo bizar.”

“De dozen stonden op straat”, vertelt René Perdok. “Op de doos die we in Blijham aantroffen stond de tekst ‘kado voor de kids, is dat niet heel mooi man’. Bij Leegkerk ging het om een identieke doos. Daar zaten drie konijnen in, in Blijham ging het om vier konijnen, waarvan er zeker twee zwanger zijn, en waarschijnlijk een derde ook. Ja, ik vind het heel erg. Dat mensen zo met dieren om kunnen gaan.”

“Er is nog de moeite genomen om ze in een doos te stoppen”

De konijnen van Blijham hebben een plekje bij Bikers for Animals gekregen. “Die van Leegkerk zijn naar een andere plek gegaan. De personen die hier voor verantwoordelijk zijn, hebben in ieder geval nog de moeite genomen om de dieren in een doos te stoppen. Vaak zien we ook dat konijnen gewoon los worden gelaten. Maar zo ga je niet met dieren om. Ik heb al veel meegemaakt, maar de manier waarop dit gedaan is, is wel heel bijzonder.”

De doos waarin de dieren werden aangetroffen. Foto: René Perdok. / Bikers for Animals

“Als je zo’n situatie tegenkomt, bel de Dierenambulance”

De vraag is ook hoe je moet handelen als je zo’n situatie tegenkomt. “Als je morgen een rondje fietst, en je ziet op straat een doos staan met dieren erin, dan is het allereerst heel belangrijk dat je foto’s maakt. Dat je het vastlegt. Vervolgens bel je de Dierenambulance. In de gemeente Groningen is dat Dierenambulance Groningen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 050 579 19 00. De medewerkers zitten de hele dag klaar om uit te rukken voor dieren in nood. Via de Dierenambulance komen de dieren dan op opvangplekken terecht.”

“Hard werken”

Op de opvanglocatie in Borgsweer is het ondertussen alle hens aan dek: “Wij staan hier in dienst van de dieren”, lacht Perdok. “Vandaag is het een warme dag, dus we zijn de hele dag bezig met water, eten en de dieren verkoeling geven. Je ziet op zo’n dag dat de konijnen veel moeite hebben met de warmte. We hebben ventilatoren in de hokken, er is ijs. Ik zou het niet erg vinden als het de komende dagen wat koeler wordt.”

Open dag

Om de mensen een blik in de keuken te laten werpen vond er zaterdag een open dag plaats: “Mensen zijn hier altijd welkom. We zijn heel transparant, en we laten graag zien wat we doen. Met een open dag haal je alle mogelijke drempels weg. En we hebben een prachtige dag gehad. Qua bezoekers gaat het om zo’n driehonderd mensen. Op een gegeven moment was het hier zo druk, dat we verkeersregelaars moesten inzetten.”

Op de open dag was er onder andere honing te koop. Foto: René Perdok. / Bikers for Animals

“Bezoekers kwamen overal vandaan”

De bezoekers kwamen volgens Perdok ook overal vandaan: “Uit de eigen regio, maar ook uit Assen, Oostwold bij Leek, uit de stad, kwamen mensen. Het was heel leuk. Ik heb met veel mensen gesproken, en met evenveel mensen heb ik helaas ook niet kunnen praten. De mensen konden zien wat we hier doen, er waren kraampjes waar lekkernijen te verkrijgen waren, en er waren vier trikes. Dat zijn driewielige voertuigen. Mensen konden hier tegen een vrijwillige bijdrage een rondritje op krijgen. Het was ontzettend leuk, en via deze weg wil ik ook alle mensen, alle vrijwilligers, bedanken voor hun enthousiasme en hun hulp.”

“We zitten helemaal vol”

En toch blijft dan het contrast hangen: “Enerzijds heb je inderdaad mensen die het hart op de juiste plek hebben. Die dieren belangrijk vinden. En anderzijds kom je situaties tegen waarbij er dieren gedumpt worden. Ik vind dat belachelijk. Dat zijn mensen die geen hart hebben. Hoe kun je nu zoiets doen?” Op de opvanglocatie is het ondertussen druk: “We zitten helemaal vol. Er zitten hier nu rond de honderd dieren. Van geiten, tot eenden en konijnen. Als ik nu gebeld word, en er wordt gevraagd of ik dieren kan opvangen, dan moet ik ‘nee’ verkopen.”

“Drukste periode”

Volgens Perdok is het zomerseizoen de drukste periode: “Er is dan veel aanbod van dieren. Mensen willen op vakantie, zitten met de dieren in hun maag, en brengen ze naar een opvanglocatie. Of als je pech hebt, dan worden ze gedumpt. Dus de komende weken wordt het voor ons sowieso nog even hard doorwerken.” Meer informatie vind je op deze website.