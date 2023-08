Dove kinderen helpen met lespakket Orgelkids

Foto: Jelte Oosterhuis

Dove leerlingen van de Guyotschool in Haren helpen mee aan het lespakket Orgelkids in Groningen. Het lespakket brengt kinderen in aanraking met de vele orgels in onze provincie.

Het lesprogramma, dat in 2018 werd ontwikkeld door Erfgoedpartners, krijgt een bijzondere uitbreiding, in samenwerking met de leerlingen van de Guyotschool. De lessen worden geschikt gemaakt voor dove en slechthorende kinderen. Juist voor deze groep kinderen is het orgel als muziekinstrument heel toegankelijk. De geluidstrillingen zijn bij zo’n groot instrument heel goed voelbaar.

De leerlingen van havo 3 van de Guyotschool hebben de lessen zelf uitgevoerd in de klas. Vervolgens hebben ze hun feedback gedeeld met de ontwikkelaar van het lespakket. De tips worden verwerkt in een nieuwe versie van het lespakket.

Aan het lespakket wordt een animatie toegevoegd over de 17e eeuwse orgelbouwer Arp Schnitger. De animatie is van de hand van de Groninger animator John Croezen en zijn dochter Sophie. Leerlingen van de Guyotschool zetten de bijbehorende voice over om in gebarentaal. Hiervan wordt een filmpje gemaakt dat in de animatie wordt gemonteerd. Zo kunnen ook dove leerlingen de tekst volgen.

Het lespakket is in oktober te zien en te horen in de Lutherse Kerk; dit mede dankzij leerlingen van de Guyotschool en door leerlingen van reguliere scholen.