Doorstart Donar een stap dichterbij: “Heel spannend hoe dit af gaat lopen”

Donar-speler Viktor Gaddefors (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Een dag na de aanstelling van twee bewindvoerders ligt er al een principeakkoord op tafel met de groep van belanghebbenden en investeerders over een doorstart van basketbalclub Donar. Of er komend seizoen ook gebasketbald kan worden in de hoogste competitie is nu afhankelijk van de licentiecommissie.

Afgelopen maandag vroeg Donar het faillissement aan. De rechtbank heeft dinsdag twee bewindvoerders aangesteld om het faillissement af te ronden en om tevens te kijken of een doorstart mogelijk is. Na een nacht doorwerken ligt er nu een principeakkoord. De afgelopen periode hebben 21 investeerders zich verzameld in een nieuwe BV om een doorstart financieel mogelijk te maken. Met deze groep, maar ook met Martiniplaza en de gemeente, werd gesproken over een doorstartscenario.

Licentiecommissie

De bal ligt nu bij de licentiecommissie. Zij zullen het nieuwe Donar toestemming moeten geven om te gaan spelen in de BNXT-League. Officieel moet een BV minimaal een jaar staan ingeschreven om mee te kunnen doen, maar dit gaat voor de nieuwe BV nu niet op. Donderdag gaat de licentiecommissie zich over de situatie buigen, en zal blijken welke flexibiliteit geboden kan worden. Mocht men niet instemmen, dan is er nog de mogelijkheid om via een algemene ledenvergadering de beslissing te herzien.

Richard Datema (supportersvereniging Donar): “Naam Donar blijft bestaan”

Richard Datema is voorzitter van de supportersvereniging Donar: “We hebben weer een hobbel genomen, maar we zijn er nog niet. Er moet echt nog wat gebeuren om basketbal in Groningen veilig te stellen. Waar ik wel heel blij mee ben is dat de curatoren de juiste keuze hebben gemaakt door om tafel te gaan met de reddingsgroep van Donar. De naam Donar blijft ook bestaan, en de intentie is nu om een voorlopige licentie om te kunnen spelen op het hoogste niveau te geven aan Donar. Dat is een voorlopige licentie, en daar hangen voorwaarden aan vast. Donderdag zal blijken of de licentiecommissie akkoord gaat.”

“Licentiecommissie opereert onafhankelijk”

Als Datema gevraagd wordt naar een kansberekening over de afloop dan is de voorzitter voorzichtig: “Wat er nu speelt is nog nooit eerder voorgekomen. Wat in de buurt komt is de situatie in Leeuwarden waar Aris ten onder ging en doorgegaan werd als Basketbal Leeuwarden. Maar het is heel spannend. De licentiecommissie opereert onafhankelijk. Er zitten juristen in, die niet kijken naar de emoties en het sentiment die hier in de stad leven. Dus er gloort licht aan het einde van de tunnel, maar of we de tunnel ook uit gaan komen? Ik zeg dat het 50/50 is.”

“Het wordt spannend”

Dat er al zo snel een principeakkoord op tafel ligt noemt Datema belangrijk: “Snelheid is geboden. De competitie gaat al snel weer van start, dus we hebben niet weken de tijd om te soebatten. Wat een curator doet is kijken wat het beste is voor de boedel. En dan gaat het over het financiële, maar ook over het grotere geheel. Ik ben heel blij dat deze curatoren hebben ingezien dat snel handelen belangrijk is. Het scheelt ook dat de boeken van Donar al uitgeplozen waren door de taskforce. Als een regulier bedrijf failliet gaat, dan duurt het weken voor curatoren enig zicht hebben. Het huiswerk was gedaan, en dat levert tijdwinst op. En ik ben heel blij met mensen als Jakob Klompien, die niet van zijn pad wijkt, en ook Rob Schuur, die gepokt en gemazeld zich met hart en ziel inzet. Dit zijn mensen die je er nu bij wilt hebben. En hoe het af gaat lopen? Donderdagavond weten we meer, maar het wordt heel spannend.”