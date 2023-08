“Donderdag perioden met zon, komend weekend zwoel maar ook kans op een onweersbui”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zon zal zich de komende dagen vaker laten zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag 28 graden worden.

“Donderdag zijn er perioden met zon en neemt de bewolking in de loop van de ochtend tijdelijk toe”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Vrijdag wordt een rustige en warme tot zeer warme dag met temperaturen van 26 graden in het westen tot 27 of 28 graden in Stad en het zuidoosten van de provincie. In de middag ontstaan een paar stapelwolken die lokaal uit zouden kunnen groeien tot een bui.”

“Zaterdag is het zwoel bij 23 graden. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en in de middag neemt de kans op een stevige regen -of onweersbui toe. Zondag houdt het zwoele en rustige weer aan. Zonnige perioden en een paar wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt rond 23 of 24 graden. Maandag tot en met woensdag is het vaak droog. Soms valt er een enkele bui en naast een paar wolkenvelden zijn er flinke perioden met zon en wordt het 24 tot 26 graden. Niet ondenkbaar is dat het soms zelfs nog een graadje warmer wordt. Kortom: de zomer doet vanaf vandaag of zeker morgen haar herintrede.”

