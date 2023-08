‘Donderdag later op de dag buien, komende dagen regen en koeler’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

We krijgen te maken met een weersomslag waarbij het zomerweer plaats gaat maken voor buien en lagere temperaturen.

Donderdag begint de dag nog met zon. In de vroege ochtend is er kans op een lokale mistbank. Gaandeweg de dag neemt de bewolking toe, in de middag gevolgd door buien. De wind is zwak en komt uit oostelijke richtingen. De maximumtemperatuur ligt rond de 23 of 24 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag blijft de kans op buien bestaan. Het koelt af tot zo’n 17 of 18 graden.

Op vrijdag is het grotendeels bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien. In de middaguren is er kans op wat zon. Het wordt 21 of 22 graden. Op zaterdag is de zon weer wat meer aanwezig. Het blijft niet door. Buien, soms gepaard met onweer, trekken over. Het wordt 18 of 19 graden. Op zondag is er flink wat ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. Dan wordt het 19 of 20 graden.