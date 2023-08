Donderdag flink wat zon maar ook buien, vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen hebben we nog te maken met bewolking en zo nu en dan een bui. Vanaf het weekend zet een weersverbetering in, waarbij we de zon vaker te zien krijgen en de temperaturen op gaan lopen.

Donderdag begint de dag bewolkt, maar al snel laat de zon zich zien. In de middag is er kans op buien, waarbij ook onweer voor kan komen. Bij een zwakke wind, uit westelijke richtingen, wordt het 18 of 19 graden. De nacht van donderdag op vrijdag verloopt deels bewolkt waarbij de minimumtemperatuur rond de 11 graden komt te liggen.

Op vrijdag overheerst de bewolking. In de vroege ochtend is er kans op mist. Het blijft droog en het wordt 19 of 20 graden. Op zaterdag is de zon al meer aanwezig. Dan wordt het 20 of 21 graden. Op zondag zijn de veranderingen klein, al kan het dan al wel, met flink wat zon, 22 graden worden.