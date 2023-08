‘Donderdag en vrijdag zonnige perioden, op zaterdag buien’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is de zon regelmatig aanwezig. Het weekend krijgt twee gezichten waarbij we op zaterdag te maken krijgen met buien, op zondag wordt het zomer.

Donderdag begint de dag met zonnige perioden. Gaandeweg de dag neemt de bewolking toe. Bij een zwakke noordoosten wind wordt het 20 of 21 graden. Het blijft droog. De nacht van donderdag op vrijdag verloopt grotendeels bewolkt, waarbij de minimumtemperatuur rond de 16 of 17 graden komt te liggen. Op vrijdag begint de dag zonnig, maar opnieuw neemt gedurende de dag de bewolking toe. Wel is de zon meer aanwezig dan op donderdag. Het blijft droog en het wordt 25 of 26 graden.

Op zaterdag zijn er zonnige perioden maar trekken er ook buien over, daarbij is er ook kans op onweer. Het wordt 25 graden. Op zondag is de zon ruimschoots aanwezig. Het wordt dan 26 of 27 graden.