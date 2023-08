Donar presenteert nieuwe Amerikaanse center

Foto via Donar

Dakota Quinn heeft een overeenkomst getekend met Donar voor één seizoen. De 2.06 meter lange center en power forward komt over uit Luxenburg, waar hij volgens de Groningse club goede cijfers liet zien tijdens zijn wedstrijden.

Na een carrière bij verschillende collegeteams trok de center en power forward uit Nashville naar Europa, waar hij in actie kwam in Portugal en Slowakije. Het afgelopen seizoen speelde Quinn voor Soleuvre in Luxemburg, waar hij zeer veel minuten maakte en dus goede cijfers (16,8 punten en 11,6 rebounds gemiddeld) kon overleggen.

“Ik ben vereerd om deel uit te maken van zo’n sterke organisatie met zo’n diepe basketbaltraditie als hier in Groningen”, aldus Quinn. “Mijn verwachtingen en doelen dit jaar zijn gelijk aan die van ieder ander seizoen: winnen. Ik verheug me erop te spelen voor zo’n enthousiaste schare fans en om een deel van deze mooie stad te zijn.”

Coach Andrej verwacht dat Quinn snel een bijdrage kan leveren aan de ploeg van Donar: “Vorig jaar speelde hij in Luxemburg, dus hij zal moeten wennen aan een hoger niveau. Hij zal in eerste instantie vooral verdedigend kunnen bijdragen. Hij heeft de snelheid, dus we verwachten dat hij zijn rol verder kan uitbouwen.”