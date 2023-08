Donar krijgt licentie voor BNXT League (update)

Donar-speler Peter Olisemeka (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het ‘nieuwe’ Donar mag door op de ‘oude’ licentie van de Groningse basketbalclub voor de BNXT League. Dat maakte de basketbalclub vrijdagmiddag bekend.

Volgens Donar is vrijdagochtend in een hoorzitting vastgesteld dat het ‘nieuwe’ Donar (Donar Groningen BV) aan de voorwaarden heeft voldaan om de licentie voor de BNXT League van het ‘oude’ Donar over te nemen. Dat betekent dat de basketbalclub op 23 september mag beginnen aan de eerste competitiewedstrijd tegen Heroes Den Bosch.

Nadat de Groningse basketbalclub in grote financiële zorgen terecht kwam en eind juni faillissement aanvroeg, kwam een nieuw opgerichte BV aan zet om een doorstart te maken. De nieuwe B.V. achter de club wilde ook de licentie van het ‘oude’ Donar overnemen.

Dat ging niet makkelijk. De club stelde begin augustus nog dat de BNXT League ‘onmogelijke voorwaarden’ stelde aan de licentieoverdracht, door te vragen om een sluitend crediteurenakkoord. Dat was juist de reden waarom de club faillissement moest aanvragen. Na een week doorpraten werd de kans op een licentie-overname groter, toen een andere lezing van de licentievoorwaarden. De club had gehoopt afgelopen woensdag de kogel al door de kerk te hebben. Dat is nu dus wel het geval.

Speciale voorwaarden

Aan de licentie voor het seizoen 2023-2024 zitten nog wel een aantal speciale, aanvullende voorwaarden verbonden. Welke dat zijn, wordt maandag bekendgemaakt door de BNXT League. Dan houdt Donar ook zelf een persconferentie in MartiniPlaza.

Het Dagblad van het Noorden opteert alvast voor op de ‘aanvullende voorwaarden’ die de club voor de kiezen zou krijgen. Zo zouden oude bestuursleden niet in het nieuwe bestuur mogen zitten en moet er altijd genoeg geld op de bank staan om kortlopende schulden in te lossen. De meest ingrijpende maatregel voor komend seizoen zou een beperkt spelersbudget zijn voor het komende seizoen: een derde minder dan het laatste seizoen voor corona. Zo zou de club geen voordeel hebben bij een faillissement door te veel uitgaven, iets waar andere clubs in de competitie de afgelopen maand hun beklag over deden.