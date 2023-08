Donar gaat niet in beroep tegen beslissing licentiecommissie

Steph Branch van Donar (links) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de licentiecommissie. Ondertussen heeft men nog hoop om voor de start van het nieuwe seizoen tot een doorstart te komen.

Afgelopen donderdag besloot de licentiecommissie dat de licentie van het oude Donar overdraagbaar is naar het nieuwe Donar. Wel werd er als voorwaarde gesteld dat de stichting die de doorstart maakt eerst een crediteurenakkoord moet gaan sluiten met de schuldeisers. Zo’n akkoord moet binnen drie weken op tafel liggen, en is volgens de commissie nodig met het oog op de fair play-regels.

Donar noemde dit direct onuitvoerbaar. Men had drie dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak, maar men kiest daar niet voor. Na afloop is er opnieuw een gesprek gevoerd met de licentiecommissie. Na afloop van dat gesprek ziet Donar voldoende aanknopingspunten om tot een oplossing te gaan komen. De komende periode zal dit uitgewerkt gaan worden. Eind september begint het nieuwe seizoen. Of een doorstart op tijd afgerond kan worden is onzeker, maar wordt niet als onmogelijk beschouwd.