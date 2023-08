Dit weekend kans op vallende sterren en noorderlicht

Foto: Joris van Tweel

In de nacht van zaterdag 12 augustus op zondag 13 augustus belooft het een waar spektakel in de lucht te worden. De jaarlijkse meteorenzwerm Perseïden zal dit jaar goed te zien zijn.

‘Het hoogtepunt van de Perseïden vindt dit jaar plaats in de nacht van 12 op 13 augustus”, zei sterrenkundige Jeffrey Bout eerder tegen OOG. ‘De meeste vallende sterren zullen rond 04.00 uur te zien zijn. Het gaat dan ongeveer om zestig vallende sterren per uur. Als je eerder gaat kijken, bijvoorbeeld om middernacht, dan liggen die aantallen lager, en gaat het om ongeveer dertig vallende sterren per uur.’

Slecht zichtbaar

Vorig jaar waren de Perseïden slecht zichtbaar doordat het tijdens de pieknacht volle maan was, meldt de website Weeronline. ‘Bij zeer gunstige condities kunnen de Perseïden in de pieknacht zo’n 85 vallende sterren per uur opleveren. De beste kans om een vallende ster te zien, maak je door schuin omhoog te kijken naar het oosten tot noordoosten. Je ziet dan een snel, helder en nalichtend spoor. De valsnelheid is zeer hoog: bijna 214.000 km/uur.’