“Dit concert op Lowlands was zo bijzonder, dit ga ik nooit weer vergeten”

Foto: still uit video

Lang is er gewacht, maar zaterdag was het dan eindelijk zo ver: het optreden van het NNO en het NNCK op het Lowlands Festival. Kirsten Holwerda is koorlid van het NNCK, en zij kijkt met veel tevredenheid terug op het concert.

Hoi Kirsten! Hoe kijk je terug op het concert?

“Het was een geweldige ervaring. Het was fantastisch! En je zegt het terecht, we hebben hier lang op gewacht. In 2020 en 2021 kon het vanwege de coronacrisis niet doorgaan, en vorig jaar gooiden logistieke problemen rond het optreden van Stromae roet in het eten. We hebben lang gewerkt aan de voorbereidingen, aan de details, maar we hebben samen met het NNO iets heel moois neergezet.”

Hoe lastig is het om op te treden op zo’n festival?

“Het is vooral anders. Als je in de grote zaal van De Oosterpoort staat, dan komt het publiek om naar je te luisteren. Men is muisstil, waarbij tijdens een concert de stilte ook zijn werk kan doen. Op het Lowlands Festival is van stilte geen sprake. Bezoekers komen er om een feestje te vieren. Dat maakt het voor ons anders, ook omdat we werkten met monitorgeluid. Je wilt horen wat je doet. Wat je dan als referentiekader krijgt, klinkt heel anders dan wat mensen op televisie, of in de zaal, hoorden. Dat zijn uitdagingen, die heel goed hebben uitgepakt, want het ging super. En op zulke momenten zie je echt dat het NNO en het NNCK bestaat uit topmusici en topkoorleden. Ook de dirigent was fantastisch. Het is heel knap en ingewikkeld om op zo’n niveau, in zulke omstandigheden, te presteren.”

Zo’n optreden doe je niet zomaar, daar zit veel voorbereiding in …

“Ik vind het heel lastig om aan te geven hoeveel tijd we hier in hebben gestoken. Heel veel werk doe je bijvoorbeeld thuis, als je je partijen aan het instuderen bent. En er zijn zo’n acht tot tien repetitie-weekenden geweest. Dus ja, er zit heel veel tijd in. Je wilt ook goed voor de dag komen.”

Dat deze muziek op een muziekfestival is te horen. Hoe belangrijk is dat?

“Ik ben zelf muziekdocent op het Harens Lyceum en wij geven onze leerlingen mee dat muziek muziek is. Ik denk dat het heel goed is dat deze muziek juist op een groot festival is te horen. En het is niet nieuw hè? In 2017 stond het NNO ook al spectaculair op Lowlands. Maar het is wel spannend. We hebben gisteren een stuk van een uur gebracht. Een ingewikkeld stuk met moeilijke passages. Het publiek is daar om een feestje te vieren. En eigenlijk zie je dan dat het stuk perfect is. Want op een gegeven moment vinden de muziek en het publiek elkaar, en gaan mensen uit hun dak. Er wordt gejuicht, er wordt gedanst, de polonaise wordt gelopen. Ja, prachtig.”

Muziek is muziek. Daarmee bedoel je dat de aandacht voor klassieke muziek belangrijk is?

“Als muziekdocent wil je deze muziek meegeven aan jongeren. Het is ook goed dat deze muziek gehoord wordt, en dat deze muziek op meerdere plekken beleefd kan worden. Ik vind dat het prima naast andere stijlen kan. En de muziek verdient het podium ook. Als ik kijk naar het NNCK, dan hebben we weinig jonge leden. Het is denk ik heel goed dat jongeren hiermee in aanraking komen. En je weet niet wat het oplevert. Misschien dat door zulke optredens de interesse wel gaat groeien. Dat zou toch fantastisch zijn?”

Om af te sluiten; je kijkt terug op een indrukwekkende dag?

“Absoluut. Waarbij ik ook moet zeggen dat het allemaal perfect geregeld was. Je hebt te maken met een heel strak schema, maar Lowlands heeft dat ongelofelijk goed gedaan. De techniek die alles goed had voorbereid, de catering die klaar stond. Ja, dit was heel bijzonder om dit mee te mogen maken. We hebben er lang op moeten wachten, maar het was geweldig.”