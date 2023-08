‘Dinsdag zon maar ook buien, komende dagen bewolkt met soms wat zon’

Foto Andor Heij. Van Starkenborghkanaal zomer avond

Het weerbeeld van de komende dagen lijkt niet echt op zomer. De bewolking overheerst en zo nu en dan valt er een bui.

Dinsdag begint de dag met de kans op een mistbank. Al snel komt de zon tevoorschijn, maar er is ook bewolking. In de middag kan er lokaal een bui vallen. Bij een zwakke wind uit westelijke richtingen wordt het 19 of 20 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag is het grotendeels helder, en daalt de temperatuur naar 12 of 13 graden.

Op woensdag heeft de bewolking de overhand. Verspreid over de dag vallen er buien. Tijdens de buien is er ook onweer mogelijk. Het wordt 17 of 18 graden. Op donderdag zijn de verschillen klein. Er is veel bewolking en van tijd tot tijd vallen er buien. Met 15 of 16 graden als maximumtemperatuur lijkt de zomer ver weg.