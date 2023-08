“Dinsdag wisselend bewolkt en buien, komende dagen meer zon en 27 graden”

Langzaam maar zeker keert de zomer terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zijn er aan het einde van de week temperaturen van 25 tot 27 graden mogelijk.

“Dinsdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Plaatselijk valt er een bui en het wordt 20 graden bij een matige tot krachtige westenwind, windkracht 4 tot 6. Woensdag blijft het vrijwel overal droog. Met regelmatig zon wordt het 20 of 21 graden en de westenwind is afgenomen naar matig, windkracht 3 tot 4. Donderdag blijft het droog, en zijn er perioden met zon, al neemt de bewolking in de loop van de dag toe. Het wordt 21 of 22 graden bij rustige condities.”

“Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het warm tot zeer warm met 25 tot 27 graden. Later op de dag of in de avond en nacht is er kans op een bui. Tijdens het weekend is het typisch Hollands zomerweer. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er is een kleine kans op een bui en het wordt rond 22 graden. Begin volgende week zijn de veranderingen klein. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Regelmatig is er zon en soms valt er een enkele bui.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.