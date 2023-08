‘Dinsdag flink wat zon, aan het einde van de week zomerse temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen veel zien. Ook de temperatuur doet daarbij een duit in het zakje, waarbij het aan het einde van de week 27 graden kan worden.

Dinsdag begint de dag met bewolking waarbij er lokaal ook een buitje kan vallen. Ook een klap onweer is hierbij niet uitgesloten. Gaandeweg komt de zon ook tevoorschijn. In de middag blijft de kans op een buitje aanwezig, maar ook laat de zon zich veelvuldig zien. Bij een zwakke wind uit westelijke richtingen wordt het 22 of 23 graden. De nacht van dinsdag op woensdag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 12 of 13 graden komt te liggen.

Op woensdag zijn de veranderingen klein. Er is veel zon, soms wat bewolking en een kleine kans op een bui. Het wordt 22 of 23 graden. Op donderdag draait de wind naar het noordoosten. Er zal meer ruimte zijn voor de zon, maar door de wind blijft de temperatuur met 22 graden wat achter. Op vrijdag verhuist de wind naar het oosten en krijgt de zon veel ruimte. Dan wordt het 26 of 27 graden.