Digitaal meerijden met treinmachinist: “Rechts ziet u een prachtige zonsondergang”

Foto: still uit video / https://youtu.be/I5nkbdtgOzY

Machinist Stefan heeft dit weekend een filmpje online geplaatst op YouTube waarbij er digitaal kan worden meegekeken tijdens de rit van Groningen naar Schiphol.

Stefan rijdt op trajecten door heel het land, en legt veel van zijn ritten vast met cameraatjes. Behalve een camera die het uitzicht registreert, is er ook een camera gericht op het paneel waar de snelheid en de ATB-signalering wordt weergegeven. In de nieuwste video, die in een halve dag al ruim 5.000 keer is bekeken, rijden we met Stefan mee van Groningen naar Schiphol. De rit wordt gereden met een Koploper. Het filmpje is opgenomen in juni.

Op Groningen zien we de situatie qua verbouwing van het Hoofdstation. Na een blik te hebben geworpen op rangeerterrein De Vork gaat het via Assen naar Zwolle. Vlak voor het passeren van de Hanzeboog wendt Stefan zich via de intercom tot de reizigers: “Ik vermoed dat er straks vanaf de brug een hele mooie zonsondergang is te zien. Ik hoop dat we er op tijd zijn. De zonsondergang wordt voor u getoond in de rijrichting rechts.”

Bekijk hier de video: