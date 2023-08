‘Dealer’ uit Stad (28) krijgt tien maanden cel en verplichte behandeling

Foto: Gerard de Jonge (via Twitter)

Een 28-jarige man uit Groningen is donderdag veroordeeld tot vijftien maanden celstraf (waarvan vijf maanden voorwaardelijk) voor het (voorbereiden van) drugshandel en het witwassen van tienduizenden euro’s.

De straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie. Naast de celstraf moet de Groninger ook verplichte diagnostiek en een eventuele psychiatrische behandeling ondergaan. De Stadjer moet ook bijna dertigduizend euro aan witgewassen geld aan de staat betalen.

De man werd halverwege februari staande gehouden, terwijl hij met een huurauto onderweg was in de Nieuwe Ebbingestraat. In de auto werden cocaïne, heroïne en een aanzienlijke hoeveelheid contant geld gevonden. De politie besloot daarop ook een kijkje te nemen in zijn huis. In eerste instantie dacht de politie hier ruim een kilo cocaïne te hebben gevonden, maar dit bleek niet het geval. De stof bleek fenacetine te zijn, een substantie die vaak wordt gebruikt door dealers om cocaïne mee te versnijden.