De Melkweg bekijken: “Vanavond is denk ik de laatste kans deze zomer”

De Melkweg bekijken. Geïnteresseerden zijn zondagavond welkom in het Lauwersmeergebied, waar sterrenkundige Jeffrey Bout uit de stad, mensen uitleg gaat geven.

“Als je nu vanaf een donkere plek naar de hemel kijkt, dan is de Melkweg heel goed zichtbaar”, vertelt Bout. “Ik denk ook dat vanavond de laatste kans is deze zomer. Vanaf volgende week is de maan weer aanwezig, en door het licht van de maan, wordt het zicht op de Melkweg belet.” Bout is zondagavond te vinden bij uitkijkpunt Ezumakeeg Noord in Nationaal Park Lauwersmeer. “Dit uitkijkpunt bevindt zich aan de Esumakeech, nabij Ezumazijl, in de buurt van het dorp Eanjum.”

“Neem wel warme kleren mee”

De Melkweg zal niet het enige zijn wat er te zien is. “Ik verwacht dat ook de ringen van Saturnus en de manen van Jupiter te zien zullen zijn. Ik neem een grote telescoop mee, waar mensen door heen kunnen kijken, om de manen en ringen te kunnen bekijken. En wellicht zijn er ook wel andere objecten, die zich dieper in het heelal bevinden, te zien.” De sterrenkundige zal uitleg geven, en reageren op vragen vanuit het publiek. “Bij zulke avonden is het leuk als er veel mensen zijn, en ook als er vragen worden gesteld. Mijn tip is trouwens wel om warme kleren mee te nemen.”

Melkweg

De Melkweg is het sterrenstelsel waarin het zonnestelsel met de Aarde zich bevindt. Vanaf de Aarde is de Melkweg te zien als een lichtende band die de hemel omspant. Het is alleen te zien als het donker genoeg is. De Melkweg bestaat uit zo’n twee- tot vierhonderd miljard sterren, en is daarmee van gemiddelde grootte.

Bout is zondagavond 20 augustus vanaf 23.00 uur te vinden bij uitkijkpunt Ezumakeeg Noord.